Avcılar'da bagajda taşınan yaralı kedi veterinere götürülmesine rağmen kurtulamadı - Son Dakika
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Avcılar'da bagajda taşınan yaralı kedi veterinere götürülmesine rağmen kurtulamadı

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Avcılar'da E-5'te seyir halindeki bir otomobilin açık bagajında yolculuk yapan vatandaşın, yaralı kediyi veterinere yetiştirmek için böyle yaptığı öğrenildi. Amca ve yeğen kediyi veterinere götürdü ancak boynu kırılan hayvan kurtulamadı.

Avcılar'da bir vatandaşın E-5 kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin bagajında yaptığı tehlikeli yolculuğun nedeni ortaya çıktı. Amca ve yeğenin aracın çarptığı yaralı kediyi veterinere yetiştirmek için bagaja koyduğu ve hareket etmemesi için canını hiçe sayarak hayvana refakat ettiği öğrenildi.

Olay, Gürsel Demir isimli vatandaş, dün akşam saat 16.00 sıralarında E-5 kara yolu Avcılar mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin açık bagaj bölümünde yolculuk yaparken görülmüştü. Şaşkınlık yaşatan olayın gerçek nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, bir aracın çarptığı yaralı kediyi fark eden Demir, hayvanı vakit kaybetmeden veterinere götürmek istedi. Gürsel Demir, kedinin araç içerisinde hareket ederek daha fazla zarar görmemesi için bagaj bölümüne yerleştirdiğini, kendisinin de hayvanın durumunu kontrol etmek ve hareket etmesini engellemek amacıyla bagajda ona refakat ettiğini ifade etti.

"Kedi zarar görmesin diye ben de yanına oturdum"

Yaşananları anlatan Gürsel Demir, "Bir doktor arkadaşımla beraber seyir halindeyken yaralı bir kedi gördüm. Ona nasıl yardımcı olabiliriz diyerek vicdan azabı duydum. Yanımdaki doktor arkadaşım ilk müdahaleyi yaptı. Ardından bagaja koyarak veterinere götürdük insani bir duygu ile. Bagajda götürmemizin nedeni sağlıklı götürebilmek için. Bir insan kaza geçirdiğinde boynu zedelenmesin diye düz tutarlar biz de kediyi o şekilde götürdük. Kediye zarar gelmesin diye ben bagajın bir tarafına oturdum. Diğer tarafa da kediye bir sedye yaptık. Bir can kurtarmaktı niyetimiz. Kedinin herhangi bir zarar görmemesi lazımdı. Dümdüz gitmesi için altına karton yaptım. Kedi de herhangi bir zarar görmesin diye yanına oturdum. Bir iyilik yapıyorsak daha da güzelini yapalım istedim" dedi.

"Veterinere götürdük ama kurtulamadı"

Kediyi veterinere götürdüklerini ifade eden Demir, "Müdahale ederek iğne vurdular. Üzerinden araç geçtiği için boynu kırılmış. Nefes alamıyordu. O sebeple kurtulamadı. Biz götürürken canlıydı. Veterinerde de canlıydı. Veteriner arkadaşlara da teşekkür ederim. Koşuşturdular. Ama kurtulamadı. Kurtarsaydık daha güzel olurdu" diye konuştu.

"O an ki şokla öyle oldu. Sadece kedi olarak değil bir emanet olarak baktık"

Aracı süren yeğen Muhammed Demir ise, o anın şokuyla bir çözüm bulduklarını ifade ederek "Kediyi bagaja koymamızın sebebi nefes alamıyordu. Araca koysak solunum yetersiz gelecekti. O yüzden bagajda amcamın refakati ile götürdük. Bir de tabii olayın şoku da vardı. Bu nedenle öyle bir çözüm bulduk. Aracın bagajında götürmek o anda mantıklı geldi. O anki şokla öyle oldu. Sadece kedi olarak değil bir emanet olarak baktık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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