Avrupa'da Aşırı Sıcaklar ve Yangınlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Avrupa'da Aşırı Sıcaklar ve Yangınlar

Avrupa\'da Aşırı Sıcaklar ve Yangınlar
04.07.2025 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika kaynaklı yüksek basınç, Avrupa'da sıcaklıkları 46 dereceye çıkararak orman yangınlarına yol açtı.

Avrupa'yı etkisi altına alan Afrika kaynaklı yüksek basınç sistemi, bazı ülkelerde hava sıcaklığının 46 dereceye kadar yükselmesine neden oldu.

Avrupa, sağlık uyarıları, okulların kapatılması ve açık havada çalışma yasakları uygulanmasına neden olan bir sıcak hava dalgası ve birçok ülkede etkili olan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Afrika kaynaklı yüksek basınç sistemi, Avrupa'yı etkisi altına alarak bazı ülkelerde hava sıcaklığının 46 dereceye kadar yükselmesine neden oldu. Mevsim normallerinin fazlasıyla üstünde seyreden hava sıcaklıkları, birçok ülkede olağanüstü önlemler alınmasına neden oldu. Sıcak hava, kıta genelinde çok sayıda orman yangınına yol açtı.

Almanya'nın doğusunda çok sayıda yangın

Almanya'nın doğusunda aşırı sıcak, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle çıkan çok sayıda orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Ülkenin doğusundaki orman yangınlarıyla mücadelede binden fazla itfaiye erinin görev aldığı bildiriliyor. Almanya basınında yer alan haberlere göre yangınlardan en kritik olanı, Saksonya ile Brandenburg sınırındaki Gohrischheide bölgesinde devam ediyor. Dün akşam saatlerinde açıklama yapan sahadaki yetkililerin ifadesine göre yangında bin hektarlık alan etkilendi. Ülkedeki yangınlarda en az 2 itfaiyecinin ağır yaralandığı ve 100'den fazla kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Aşırı sıcakların etkisi altındaki Avusturya'da da sıcaklık ve kuraklığın orman yangını riskini artırdığı ve Yukarı Avusturya'da (Oberösterreich) orman yangınları yaşandığı bildirildi.

Girit'teki yangın kontrol altına alındı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda salı günü çıkan ve binlerce turistin tahliye edilmesine neden olan yangınların ise kontrol altına alındığı duyuruldu. Yangın nedeniyle ada sakinleri ve turistlerden oluşan yaklaşık bin kişi geçici barınaklara yerleştirilirken, yaklaşık 5 bin tatilcinin adadan ayrıldığının tahmin edildiği açıklandı. Adada bulunan işletmeler, yangın nedeniyle önümüzdeki döneme yönelik rezervasyon iptalleri nedeniyle de endişe yaşadıklarını aktardı.

Perşembe günü öğleden sonra Atina'nın doğusundaki bir kıyı kasabası olan Rafina'da çıkan büyük bir yangın da söndürüldü. Yangın, tahliyelere, yol kapanmalarına ve başkent Atina'daki uluslararası havalimanında sefer aksamalarına neden oldu.

İspanya'da yangınlarla mücadele sürüyor

Aşırı sıcaklara bağlı 4 ölümün kayıtlara geçtiği İspanya'da ise yetkililer, çok sayıda orman yangını ile mücadeleye devam ediyor. Bunlar arasında Katalonya'da yaklaşık 13 kilometre yüksekliğinde dev bir duman sütunu oluşturan devasa yangın da yer alıyor. Ülkenin birçok kesiminde sıcaklıklar düşmeye başlasa da Sevilla gibi bazı noktalarda 42 dereceye varan sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor.

Eyfel Kulesi günlerce kapalı kaldı

Bin 900 kadar okulun sıcaklar nedeniyle kapatıldığı Fransa'da yetkililer, aşırı sıcakların demir yapıyı genleştirmesi nedeniyle Eyfel Kulesi'nin zirvesini üç gün ziyaretçilere kapatmak zorunda kaldı. Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı ülkede Eyfel Kulesi perşembe günü yeniden ziyarete açılırken, ülkenin güney bölgelerinde 36 derecenin üzerindeki sıcaklıklar tehdit oluşturmaya devam ediyor.

İtalya'da kriz durumu devam ediyor

Hafta başında yaşanan ölümler sonrasında Roma ve Milano dahil 18 şehirde kırmızı alarm ilan edilen İtalya'da kriz hali devam ediyor. Birçok kentte öğle saatlerinde açık havada çalışmanın yasaklandığı ülkede, vatandaşlara aşırı sıcaklara karşı sağlık uyarıları yapılıyor.

AB, Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktu

Avrupa Birliği (AB), kıtayı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve birçok ülkede etkili olan orman yangınları nedeniyle Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktu. Bu çerçevede 14 Avrupa ülkesinden 650 itfaiyeci, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'da yüksek riskli kilit noktalarda konuşlandırıldı. Bu çerçevede Bulgar itfaiyecilerin bu hafta Halkidiki'deki yangında Yunan meslektaşlarına yardım ettiği, Güney Fransa'da konuşlanan Rumen itfaiyecilerin de Pepignan yakınlarındaki yangında Fransız ekiplerine destek verdiği duyuruldu. Mekanizma çerçevesinde ayrıca ihtiyaç halinde yangınlara müdahale etmek üzere 10 AB üyesi ülkede 22 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter konuşlandırıldığı duyuruldu. - ROMA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orman Yangınları, Hava Durumu, Politika, İspanya, Almanya, Sağlık, Afrika, Çevre, Yerel, Dünya, roma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avrupa'da Aşırı Sıcaklar ve Yangınlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
Albüm lansmanında arabanın içinden kalabalığa ateş açtı: 4 ölü, 14 yaralı Albüm lansmanında arabanın içinden kalabalığa ateş açtı: 4 ölü, 14 yaralı
Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu
Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Silivri’de orman yangını Alevlere müdahale devam ediyor Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar

12:05
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
11:04
Sahte diploma iddianamesi hazır İşte İmamoğlu için istenen ceza
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
18:42
Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam
Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam
18:32
Timur Cihantimur’un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
Timur Cihantimur'un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
17:49
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
17:49
AK Partili Güler’i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir
AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
17:49
ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor
ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor
17:47
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor 96 basamakla çıkılıyor
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor; 96 basamakla çıkılıyor
17:25
Bodrum’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Bodrum'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
17:10
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı
17:09
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli’den 7.4’lük deprem uyarısı
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 13:08:24. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa'da Aşırı Sıcaklar ve Yangınlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.