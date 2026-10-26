Avrupa\'da Boelo ve Austen fırtınaları 150 binden fazla konutta elektriği kesti

Avrupa'nın kuzeyini etkileyen Boelo ve Austen fırtınaları nedeniyle hayat durma noktasına gelirken Almanya'da iki kişi, Brüksel'de de 4 kişi yaralandı.

Avrupa'nın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli fırtına, 150 binden fazla konutta elektrik kesintisine yol açtı, yüzlerce uçuşun iptal edilmesine neden oldu ve telefon şebekelerini devre dışı bıraktı. 24 saat arayla bölgeyi etkisi altına alan Boelo ve Austen fırtınaları nedeniyle İngiltere'de 82 binden fazla, Fransa'da yaklaşık 60 bin ve Almanya'da ise en az 10 bin konutta elektrik kesintisi meydana geldi.

İskoçya'nın batısındaki Argyll and Bute bölgesinde saatteki hızı 135 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine neden olurken kopan elektrik hatları, ülke genelinde kara yollarını ve demir yollarını ulaşıma kapattı.

Şiddetli rüzgarlar Manş Denizi'nin diğer yakasındaki Fransa'nın kuzeyini de vurdu. Fransız enerji şirketi Enedis, Cumartesi günü Austen fırtınasının en şiddetli olduğu dönemde yaklaşık 288 bin konuta elektrik verilemediğini açıkladı. Dün öğle saatleri itibarıyla, büyük çoğunluğu Normandiya ve Brittany bölgelerinde olmak üzere yaklaşık 59 bin konutta elektrik kesintisinin devam ettiği aktarıldı. Şirket, 2 bin 600 Enedis teknisyeni ve yüklenici personelin elektrik hizmetini yeniden sağlamak için çalıştığını belirtti.

Austen fırtınası Almanya'da ise, dün güneybatıdaki Freiburg im Breisgau kenti ve çevresinde 10 bin konutta elektrik kesintisine yol açtı. Kentteki hastane, mobil şebekelerin de devre dışı kalmasına sonucu elektrik kesintisi yüzünden hizmetlerini yalnızca acil durum vakalarıyla sınırlandırmak zorunda kaldığını duyurdu. Alman polisi, Cumartesi günü Nastatten kasabasında iskelenin savrulması sonucu iki kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Brüksel'de devrilen ağaçlar 4 kişiyi yaraladı

Fırtına Hollanda ve Belçika'yı da vurdu. Cumartesi günü Brüksel'de devrilen ağaçlar 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Avrupa'nın en işlek merkezlerinden biri olan Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda dün onlarca uçuş gerçekleştirilemedi. Başta Paris, Roma ve Dublin gibi Avrupa şehirlerine yapılacak yaklaşık 90 uçuş yapılamazken havalimanına iniş yapması planlanan çok sayıda uçuş da iptal edildi.