Avrupa\'daki Türkler Türkiye\'nin Temsilcisi

10.04.2026 23:02
Ali Hızar, Avrupa'daki Türk toplumunun Türkiye'ye bağlılığını ve gücünü vurguladı.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, Avrupa'da yaşayan Türk toplumuna yönelik yaptığı açıklamada Türkiye'ye yürekten bağlı bir kuruluş olduklarını söyledi.

Avrupa'da yaşayan Türklerin yıllardır bulundukları ülkelerde büyük bir özveriyle çalıştığını belirten AKİB Genel Başkanı Ali Hızar, bu sürecin sadece ekonomik bir katkı değil, aynı zamanda Türkiye'nin yurt dışındaki gücünü temsil eden önemli bir unsur olduğunu ifade etti. Hızar açıklamasında, "Bizler Avrupa'da yaşayan Türkler olarak sadece birey değil, aynı zamanda ülkemizin gönüllü temsilcileriyiz. Devletimize yürekten bağlıyız. Bayrağımızı, kültürümüzü ve değerlerimizi Avrupa'nın her köşesinde gururla temsil ediyoruz. Nerede olursak olalım, kalbimiz her zaman anavatanımız Türkiye ile atmaktadır. Bizim duruşumuz nettir; devletimizin yanındayız, milletimizin yanındayız" dedi.

AKİB'in kuruluşundan bu yana Avrupa'daki Türk toplumunun haklarını savunan, birlik ve beraberliğini güçlendiren bir misyon üstlendiğini vurgulayan Hızar, özellikle iş dünyasında elde edilen başarıların Türkiye'nin gücünü uluslararası alanda daha görünür hale getirdiğini belirtti.

Avrupa'daki Türk toplumunun artık sadece işçi kimliğiyle değil; işveren, yatırımcı, akademisyen ve siyasetçi kimliğiyle de güçlü bir noktaya ulaştığını ifade eden Hızar, bu gelişimin gurur verici olduğunu dile getirdi.

AKİB Genel Başkanı Ali Hızar, " birinci nesil büyük zorluklarla ayakta durdu, ikinci nesil 'biz de varız' dedi, bugün ise yeni nesiller işveren, yönetici ve karar verici konumlara geldi. Bu başarı hepimizin ortak gururudur. Bizim gücümüz birlikten gelir. Ayrışmadan değil, birleşmeden güçleniriz. AKİB olarak bizler bu birliğin çatısı olmaya, Avrupa'daki Türklerin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

00:10
Orkun Kökçü’den resital
Orkun Kökçü'den resital
23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Advertisement
