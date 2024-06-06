Avrupa'dan 50 Kişilik Grup Tunceli'ye Bahar Gezisi Düzenledi

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Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan 50 kişilik grup, Tunceli'ye bahar gezisi düzenledi. Geziye öncülük eden Tuncelili iş adamı Ali Kadir Tanrıverdi, önümüzdeki yıllarda daha büyük gruplarla kente gezi düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika gibi ülkelerden 50 kişilik grup, Tuncelili iş insanı Ali Kadir Tanrıverdi'nin organizasyonuyla kente gezi düzenledi. Aralarında yabancıların da yer aldığı grup, önce kentte belediye başkanları, siyasi parti, sivil toplum örgütü ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Bir hafta boyunca Tunceli'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı yakalayan katılımcılar, kentten memnun şekilde ayrıldı.

Organizasyona ilişkin bilgi veren Tuncelili iş insanı Ali Kadir Tanrıverdi, "Yıllardır diasporada yaşayan hemşehrilerimizin memleketimizin sorunlarını yerinde görmesi, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etmesi amacıyla böyle bir gezi organize ettik. Öncelikle ildeki belediyeler, sivil toplum örgütleri, siyasi parti ve meslek odası temsilcileriyle bir araya gelerek Avrupa'dan sorunların çözümü noktasında ne tür destekler verebiliriz hakkında konuştuk. Sonrasında de muhteşem tarihsel ve doğal güzelliklere sahip kentimizin coğrafyasını gezme fırsatı yakaladık. Bundan sonra da Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan insanlarla bu gezileri düzenli şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. - TUNCELİ