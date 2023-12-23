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Avrupa Kayseriler Birliği Öğrencilere Kaban ve Bot Yardımı Yaptı - Son Dakika
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Avrupa Kayseriler Birliği Öğrencilere Kaban ve Bot Yardımı Yaptı

Avrupa Kayseriler Birliği, Kayseri merkez ve ilçelerinde bulunan öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban ve bot yardımında bulundu. Yardım kampanyası, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin maddi ve manevi destekleriyle gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında binlerce kışlık kaban ve bot alındı ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen programla ilçe milli eğitim müdürlerine teslim edildi.

Avrupa Kayseriler Birliği Öğrencilere Kaban ve Bot Yardımı Yaptı
23.12.2023 - 11:44,
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Avrupa Kayseriler Birliği, Avrupa'da başlatmış olduğu yardım kampanyası çerçevesinde Kayseri merkez ve ilçelerinde bulunan öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban ve bot yardımında bulundu.

Avrupa Kayseriler Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat öncülüğünde, Avrupa'da bulunan çeşitli ülkelerinde "Bir yerlerde üşüyen yürekler var" sloganı ile yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya yüzlerce gurbetçi maddi ve manevi destek verdi. Yardım kampanyasında elde edilen gelirlerle binlerce kışlık kaban ve bot alındı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen programla kaban ve ayakkabılar, ilçe milli eğitim müdürlerine teslim edildi. Düzenlenen programa Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Avrupa Kayseriler Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat ve ekibi ile ilçe milli eğitim müdürleri, katıldı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse açılış konuşmasını yaparak Avrupa Kayseriler Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat ve ekibi başta olmak üzere yardımda bulunarak kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Avrupa Kayseriler Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat da yaptığı konuşmada, "Malumunuz üzere kış aylarına girmemiz nedeniyle öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban ve ayakkabı yardımı yapalım diye "Bir yerlerde üşüyen yürekler var" sloganıyla kapmaya başlattık. Yüzlerce gurbetçimizin destekleri ile bilerce kaban ve kışlık ayakkabı alarak Kayserimize getirdik. Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in öncülüğü ile Kayseri İl Merkezi ve Kayserimize bağlı ilçelerimize ikamet eden öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verilmek üzere kaban ve botları İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize teslim etmek için şuan burada bulunuyoruz. Bu vesileyle kampanyamıza destek veren gurbetçilerimize ve yönetim kurulu üyelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise, "Sadece bu gün değil her zaman Kayserimize destek veren Avrupa Kayseriler Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program Vali Yardımcısı Ömer Tekeş'in Avrupa Kayseriler Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat'a teşekkür plaketi vermesinin ardından ilçe milli eğitim müdürlerine kaban ve botların teslim edilmesi ile son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Avrupa Kayseriler Birliği Öğrencilere Kaban ve Bot Yardımı Yaptı - Son Dakika


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