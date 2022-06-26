Avrupa'nın aynası Eskişehir'den gidiyor - Son Dakika
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Avrupa'nın aynası Eskişehir'den gidiyor

26.06.2022 15:07
Avrupa'nın aynası Eskişehir'den gidiyor

Avrupa'nın aynası Eskişehir'den gidiyor.

Avrupa'nın aynası Eskişehir'den gidiyor. Kapı, pencere ve cam üreticisi Europen Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Hatipoğlu, yaptıkları ihracatın yüzde 95'inin Avrupa ülkelerine gerçekleştiğini belirtti. Avrupa'nın aynalarının Eskişehir'deki fabrikadan gittiğini belirten Hatipoğlu, kuracakları yeni ayna fabrikasının da tamamen IKEA'ya çalışmasını hedeflediklerini söyledi.

Yeni fabrika yatırımları ile büyümeyi hedefleyen ve toplam 5 fabrika ile üretim yaptıklarını ifade eden Hatipoğlu, halka arzdan gelen 550 milyon TL civarında fon ile yeni fabrika yatırımları yapacaklarını söyledi. 2023'te de 5 milyon Euro'luk bir yatırımla bir ayna fabrikasına başlayacaklarını kaydeden Hatipoğlu, "Halka arz yapmış şirketlerin, yurt dışı müşteriler nezdinde sürdürülebilirlik anlamında daha pozitif bir algısı oluyor. Bu anlamda bir diğer amacımız şirket algısını ve itibarını yükseltmek. Üçüncü amacımız da daha uygun koşullarda finansman imkanı ile şirketin yeni yatırımlarla karlı büyüme stratejisini desteklemek" ifadelerini kullandı.

Cirolarının yüzde 73'ünü 34 ülkeye yaptıkları ihracattan elde ettiklerini anlatan Hatipoğlu, bu ihracatın yüzde 95'ini de Avrupa ülkelerine yaptıklarını vurguladı. Hatipoğlu, "Avrupa'nın aynaları Eskişehir'deki fabrikadan gidiyor. Dünyanın en büyük firmalarına işlenmiş cam ihracatı yapıyoruz. Ayrıca Avrupa'daki yapı marketlere kapı ve pencere gibi çok yüksek miktarlarda bitmiş ürün yapıyoruz" dedi.

Son dönemde tüm dünyanın en önemli problemlerinden biri haline gelen enerji fiyatlarını da değerlendiren Hatipoğlu, Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarına ağırlık vereceklerini belirterek, "Geçen sene GES işine çok çalıştık. Geçen yıl 11 megavat GES anlaşması yaptık. İlk etabı Ağustos sonunda devreye girecek. Yıl sonuna kadar bu 11 megavatı tamamen devreye almış olacağız ve toplam elektriğimizin yüzde 25'ini karşılayacağız. Önümüzdeki dönemde 20 megavat daha yatırım yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avrupa'nın aynası Eskişehir'den gidiyor - Son Dakika

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