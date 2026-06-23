Avşa Adası'nda Boğulma Tehlikesi: İşletme Sahibi Hayat Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avşa Adası'nda Boğulma Tehlikesi: İşletme Sahibi Hayat Kurtardı

Avşa Adası\'nda Boğulma Tehlikesi: İşletme Sahibi Hayat Kurtardı
23.06.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avşa Adası'nda bir restoranda yemek yerken boğazına lokma kaçan müşteri, işletme sahibinin müdahalesiyle kurtuldu.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir restoranda yemek yiyen müşteri, boğazına yemek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Nefes almakta güçlük çeken müşterinin durumunu fark eden işletme sahibi, soğukkanlı bir şekilde müdahalede bulunarak hayat kurtardı.

Olay, Avşa Adası Balıkçı Parkı karşısında bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yediği sırada boğazına lokma kaçan müşteri kısa sürede nefes almakta zorlanmaya başladı. Panik yaşanan anlarda müşterinin yardımına işletme sahibi yetişti.

İşletme sahibi, solunum yolunun tıkanması sonucu meydana gelen boğulma vakalarında uygulanan ve halk arasında hayat kurtaran ilk yardım yöntemi olarak bilinen "Heimlich manevrasını" uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından müşterinin solunum yolunu tıkayan lokma çıkarılırken, yeniden nefes almaya başlayan vatandaş rahat bir nefes aldı.

Restoranda bulunan diğer müşteriler yaşananları endişeyle takip ederken, başarılı müdahale sonrası büyük rahatlama yaşandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen müşterinin, işletme sahibine teşekkür ettiği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yemek Tarifi, Sahibinden, Avşa Adası, Balıkesir, Kurtarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avşa Adası'nda Boğulma Tehlikesi: İşletme Sahibi Hayat Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 14:09:47. #7.12#
SON DAKİKA: Avşa Adası'nda Boğulma Tehlikesi: İşletme Sahibi Hayat Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.