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Avukatın Kaboğlu'na Tepkisi

Avukatın Kaboğlu\'na Tepkisi

Avukat Ülgenay Karakuş, yemin töreninde İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu'nun elini sıkmadı.

31.01.2025 10:55
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İstanbul Barosu'ndan avukatlık ruhsatını alan Avukat Ülgenay Karakuş, yemin töreni esnasında İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun elini sıkmadı.

27 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Barosu'nda gerçekleştirilen ruhsat ve yemin töreninde, avukatlık ruhsatını alan Avukat Ülgenay Karakuş, İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu tarafından uzatılan eli havada bırakarak Kaboğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"Anayasa'nın değiştirilemez ilk üç maddesine ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamalardan dolayı elini sıkamayacağımı belirttim"

Kaboğlu ile daha önce Anayasa'nın ilk 3 maddesi ilişkin yapmış olduğu açıklamalardan dolayı el sıkışmadığını belirten Av. Ülgenay Karakuş, "27 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Barosu'nda düzenlenen ruhsat töreni ile ruhsatımı almış bulunmaktayım. Olay İstanbul Barosu'nda gerçekleştirilen yemin töreni esnasında, Sayın Kaboğlu'nun ruhsatımı takdim esnasında gerçekleşti. Ben de sahneye çıktığım zaman Anayasa'nın değiştirilemez ilk üç maddesine ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamalardan dolayı elini sıkamayacağımı belirttim. Kendisi de Anayasamızın ikinci maddesinde yer alan insan haklarına saygılı ifadesinin dayalı olarak değiştirilmesi gerektiğini savundu" dedi.

"İbrahim Kaboğlu'nun fikirlerine saygı duymuyorum"

Kaboğlu'nun daha önce İstanbul Barosu seçimlerini kazandığı zaman yapmış olduğu ifadeleri tekrar sahnede kendisine açıkladığını söyleyen Karakuş, "İstanbul Barosu seçimlerini kazandığı zaman yapmış olduğu ifadeleri tekrar sahnede bana açıkladı. Anayasanın ikinci maddesinde yer alan insan haklarına saygılı ifadesinin insan haklarına dayalı olarak değiştirilmesi gerektiğini ifade etti bu anlamda olumlu olarak değiştirilebileceğini söyledi. Açıkçası İbrahim Kaboğlu'nun fikirlerine saygı duymuyorum" şeklinde konuştu.

"İçimden elini sıkmak gelmedi"

İçinden geldiği gibi içtenlikle davrandığının altını çizen Karakuş, "İçimden elini sıkmak gelmediği için ben de içtenlikle davranmak istedim bu nedenle elini sıkmadım. Ben burada Anayasamız hakkında surda gedik açılmak istendiğini düşünüyorum. Şu anda hukuk eğitimi almış herkes bilir ki Anayasa'nın dördüncü maddesinin değiştirilemeyeceğini, değiştirilmesini teklif dahi edilmeyeceği yer almaktadır. Bunu hukuk eğitimi almış herkes kolaylıkla bilir, ancak ben kendisinin bir anayasa profesörü olmasına güvenerek kendisi dördüncü maddeyi hatırlatmadım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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