Avukatlar Günü'nde avukat belediye başkanına anlamlı sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi

Avukatlar Günü'nde avukat belediye başkanına anlamlı sürpriz

05.04.2022 15:51
Avukatlar Günü'nde avukat belediye başkanına anlamlı sürpriz

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye tarafından hizmete giren Özel Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevi öğrencileri Avukatlar Günü'nde Avukat Belediye Başkanı Tolga Tosun'a sürpriz ziyaret düzenlediler.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye tarafından hizmete giren Özel Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevi öğrencileri Avukatlar Günü'nde Avukat Belediye Başkanı Tolga Tosun'a sürpriz ziyaret düzenlediler.

Bandırma Belediyesi Özel Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevinde öğrenim gören öğrenciler, beraberlerinde öğretmenleri; Demet Şentürk, Büşra Doğan ve Yağmur Solak ile birlikte Başkan Tolga Tosun'u ziyaret ettiler. Yapılan ziyaretin özel bir anlamı da vardı. Ziyarette çocuklar ve öğretmenleri, Avukat Belediye Başkanı'nın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladılar. Elleri boş gelmeyen minikler, çizdikleri Avukatlar Günü'ne özel resmi Başkana hediye ettiler ve hazırladıkları kutlama videosunu da birlikte izlediler. Kutlama sonrası kek ve meyve suları ikram edilen miniklerle birlikte; Anne Baba Çocuk Eğitimcileri Derneği'nin (ABÇED) Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kapucu ile görüntülü sohbet edildi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, yapılan sürpriz kutlamadan oldukça duygulanarak: "Belediyemizin Özel Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevinde eğitim alan çocuklarımız, Avukatlar Günü dolayısıyla benim için hoş bir kutlama mesajı hazırlamışlar. Kıymetli öğretmenlerimize ve değerli çocuklarımıza teşekkür ederim. Sevgili çocuklarımızın tebeşirle çizdikleri o güzel kalpleri boyayan minik ellerinden öpüyorum" dedi. - BALIKESİR

Avukatlar Günü'nde avukat belediye başkanına anlamlı sürpriz

YORUMLAR
500
AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çetin'den Diyarbakır Adliyesine ziyaret AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çetin'den Diyarbakır Adliyesine ziyaret Sandıklı'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı Sandıklı'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

Bandırma Belediyesi, Avukatlar Günü, Tolga Tosun, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Avukatlar Günü'nde avukat belediye başkanına anlamlı sürpriz - Son Dakika


Son Dakika
15:42 3 genç kız, 14 yaşındaki kızı anneannesinin evinde darp etti! O anlara ait görüntüleri ise sosyal medyadan paylaştı
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Naci nereye gidecek?
14:58 Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı
14:52 Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor
14:52 Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 16:00:40. #1.13#
SON DAKİKA: Avukatlar Günü'nde avukat belediye başkanına anlamlı sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement