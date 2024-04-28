Avustralya'da Sydney Üniversitesi'nde Gazze'ye destek protestosu - Son Dakika
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Avustralya'da Sydney Üniversitesi'nde Gazze'ye destek protestosu

ABD'deki Gazze'ye destek protestoları Avustralya'da da devam ediyor. Sydney Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, üniversite içerisinde kamp kurarak, Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. Protestolar barışçıl bir şekilde devam ederken, üniversite yönetimi polisin müdahale edebileceği uyarısında bulundu. Filistin destek gösterileri Kanada'ya da sıçramıştı.

28.04.2024 18:46
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ABD'deki birçok üniversitede devam eden Gazze'ye destek protestolarına Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'ndeki öğrenciler de katıldı.

ABD'deki birçok üniversitede devam eden Gazze'ye destek protestoları dünyanın farklı noktalarındaki ünversitelere yayılıyor. Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, üniversite içerisine kamp kurarak, Gazze'ye destek protestosu düzenledi. Sydney Üniversitesi'ndeki protestolar, ABD'dekilerin aksine polis müdahalesi olmadan barışçıl bir şekilde devam ederken, üniversite yönetimi protestonun sınırları aşması halinde polisin müdahale edebileceği uyarısında bulundu.

Filistin destek gösterileri Kanada'ya da sıçramıştı

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde geçtiğimiz hafta başlayan Filistin yanlısı gösteriler, Kanada'ya sıçramıştı. Kanada üniversitelerindeki ilk Filistin ve Filistinlilere destek gösterisi Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Filistin yanlıları üniversite kampüsüne kamp kurdu. Kanada'da okuyan yüzlerce öğrenci, McGill ve Concordia Üniversitelerinin "siyonist akademik kurumlarla bağlarını kesmelerini" talep etti. - SİDNEY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avustralya'da Sydney Üniversitesi'nde Gazze'ye destek protestosu - Son Dakika

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