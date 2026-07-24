Ateşli silahla vurulmuştu: Ampute edilen ’Yaman’a yurt dışından sıcak yuva - Son Dakika
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Ateşli silahla vurulmuştu: Ampute edilen ’Yaman’a yurt dışından sıcak yuva

Ateşli silahla vurulmuştu: Ampute edilen ’Yaman’a yurt dışından sıcak yuva
24.07.2026 11:23  Güncelleme: 11:27
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İzmir Seferihisar'da silahla vurulup bacağı kesilen köpek Yaman, tedavi ve rehabilitasyonun ardından SEHAYDER ve belediye iş birliğiyle yurt dışında yeni bir aileye sahip oldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde aylar önce ateşli silahla vurulduktan sonra barınakta sol bacağı ampute edilen 'Yaman' isimli köpek, azmiyle hayata tutundu. Rehabilitasyon sürecini tamamlayan Yaman, SEHAYDER ve belediyenin ortak çalışmasıyla yurt dışında yeni bir yuvaya kavuştu.

Aylar önce sol bacağından silahla vurulmuş ve ağır yaralı halde bulunan Yaman, Seferihisar Belediyesi Prof. Dr. İsmet Sungurbey Hayvan Barınağı'na getirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerin ardından, sol bacağındaki ağır hasar nedeniyle yaşamını sürdürebilmesi amacıyla amputasyon kararı alındı. Operasyonun ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci barınakta titizlikle sürdürülen Yaman, kısa sürede üç bacağıyla yeni yaşamına uyum sağladı.

Çağrı kısa sürede karşılık buldu

Sağlığına kavuşmasının ardından kısa süre önce kısırlaştırma işlemi de tamamlanan Yaman için Seferihisar Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) tarafından sahiplendirme çalışması başlatıldı. Yapılan çağrı kısa sürede karşılık buldu ve Yaman'a yurt dışından sıcak bir yuva bulundu.

Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Yaman'ın yarın Seferihisar Belediyesi Prof. Dr. İsmet Sungurbey Hayvan Barınağı'ndan çıkarılarak yeni ailesine kavuşmak üzere yola çıkacağı öğrenildi. Yaşam mücadelesiyle örnek olan Yaman'ın hikayesi, belediye ve dernek iş birliğiyle mutlu sonla tamamlandı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Seferihisar, 3. Sayfa, İzmir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ateşli silahla vurulmuştu: Ampute edilen ’Yaman’a yurt dışından sıcak yuva - Son Dakika

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