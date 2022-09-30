Ayağı kırılan sultan papağanına 'nadir ameliyat' - Son Dakika
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Ayağı kırılan sultan papağanına 'nadir ameliyat'

30.09.2022 00:59
Ayağı kırılan sultan papağanına 'nadir ameliyat'

Zonguldak'ta ayağı kırılan 7 yaşındaki sultan papağanının sol ayağına 0,1 milimlik platin takılarak tekrar yürümesi sağlandı.

Zonguldak'ta ayağı kırılan 7 yaşındaki sultan papağanının sol ayağına 0,1 milimlik platin takılarak tekrar yürümesi sağlandı.

Zonguldak'ta Betül Göksel'e ait sultan papağanının sol ayağı kırıldı. Hayvan sahibi Göksel, papağını kent merkezindeki veteriner kliniğine getirdi. Veteriner Hekim Önder Alkan tarafından ameliyata alınan papağana, Türkiye'de nadir gerçekleşen ve sadece gaz anestezisi ve cerrahi mikroskopun gerektiği işlem yapılarak sol ayağına 0,1 milimlik platin takıldı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan papağanın, yapılacak etkinliklerin ardından tekrar yürümesi planlanıyor.

Veteriner Önder Alkan, "7 yaşında cennet papağını. Ayağını kırmış, alt bacağını kırmış. Maalesef bunu kuşlarda tedavi etmek çok zor. Atele almak çok zor kuşlar orayı kemirdiği için. Bırakıldığı zaman da kuşlar kangren olabiliyor. Çok ince bir ameliyatı var, Türkiye'de nadir yapılan bir ameliyat. Biz merkezimizde bunu yapıyoruz. Bunu yapabilmek için alet gerekiyor. Gaz anestezisi artı mikro cerrahi mikroskop gerekiyor. 0,23 cm kemiğe platin koyuyorsunuz. 0,1 milimlik bir platin koyuyorsunuz. Bu da mikro cerrahi gerekiyor. Bu operasyonu gerçekleştirdik. Betül Göksel'e ait bir hastamız. Bugün ameliyatımızı yapıp taburcu ettik, inşallah düzelecek. 1 hafta sonra kontrollerini yapacağız. Çok ince bir işçilik gerektiği için mikro cerrahi, mikroskop gerektiği için her merkezde bu bulanamıyor. Dolayısıyla nadir yerlerde yapılabiliyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ameliyat, Göksel, Son Dakika

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