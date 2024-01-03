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Ayakkabı Tamircileri İş Yükü Altında

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Süleyman Karaçoban, ayakkabı fiyatlarının artmasıyla birlikte tamir işlerinde büyük artış yaşandığını ancak yeni ayakkabı siparişlerinin durduğunu belirtti. Karaçoban, tamir işlerine yetişmekte zorlandıklarını ve elaman bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

03.01.2024 - 14:04,
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SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Süleyman Karaçoban, "Biz aynı zamanda yeni ayakkabı imalatçısıyız fakat gördüğünüz gibi rafımızda yeni ayakkabı siparişi de durdu. Artık milletin alım gücü kalmadı. Tamirat dersen her taraf tamirat dolu. Yetiştiremiyoruz. Sabahtan akşama kadar bir dakika boş bir vaktimiz yok" dedi.

Ayakkabı fiyatlarının artması ile birlikte insanlar ayakkabıları daha özenli kullanmaya ve tamir ettirmeye başladı. Burhaniyeli ayakkabı tamir ustası da son yıllarda işlerinde büyük artış yaşandığını söyledi.

"YENİ AYAKKABI SİPARİŞİ DURDU"

Süleyman Karaçoban, fiyatların çok artması üzerine yeni ayakkabı siparişi olmadığını söyledi. İlkokulu bitirdikten sonra ayakkabıcı çırağı olarak mesleğe başladığını anlatan 59 yaşındaki Karaçoban, tamir işlerine yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Sabahtan akşama çalışmaya rağmen tamire yetişemediklerini belirten Karaçoban, şunları söyledi:

"İlkokulu bitirince bu mesleğe başladım. Hemen hemen bu meslekte 45 senedir çalışıyorum. Biz aynı zamanda yeni ayakkabı imalatçısıyız fakat gördüğünüz gibi rafımızda yeni ayakkabı siparişi de durdu. Artık milletin alım gücü kalmadı. Tamirat dersen her taraf tamirat dolu. Yetiştiremiyoruz. Sabahtan akşama kadar bir dakika boş bir vaktimiz yok. Bir de elaman bulamıyoruz. Eskisi gibi istek yok. Çırak bulamıyoruz. Kendimiz elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Yani belirli bir yere kadar fakat bu çalışmayı vücutta kaldırmıyor. Kesinlikle bu işe bir çözüm bulunması lazım. Yeni ayakkabı da yapıyorum ben. Dediğimi gibi alan yok ama eski her gün her taraf tıklım tıklım. Elaman bulamadığımız için bu işin çok zorluğunu çekiyoruz."

Ayakkabı Tamircileri İş Yükü Altında
Kaynak: ANKA
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