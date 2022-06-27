Ayancık-Türkeli güzergahı trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Ayancık-Türkeli güzergahı trafiğe kapatıldı

27.06.2022 13:27

Ayancık-Türkeli güzergahı trafiğe kapatıldı Sinop Ayancık'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Ayancık-Türkeli güzergahı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ayancık- Türkeli güzergahı trafiğe kapatıldı

SİNOP - Sinop Ayancık'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Ayancık-Türkeli güzergahı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ayancık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliği açısından Ayancık-Türkeli güzergahının geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle can ve trafik güvenliğinin tehlikeye maruz kalmaması için İkisu mevkiinden itibaren Ayancık-Türkeli yolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahlar Çamurca-Yenigüler istikametindeki köy yoludur. Sürücülerin dikkatli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayancık-Türkeli güzergahı trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayancık-Türkeli güzergahı trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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