Ayasofya Camii'nin yeni baş imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ayasofya Camii'nin yeni baş imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay oldu

30.09.2022 14:45

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde imam-hatip olarak görev yapacak. Ay, bugünden itibaren cuma ve cumartesi camide bulunacak.

86 yıl süren hasret sonrası Ayasofya'nın camii olmasının ardından ibadethanenin baş imamı olarak Prof. Dr. Mehmet Boynukalın atanmıştı. Sık sık yaptığı paylaşımlar ve söylemleriyle gündeme gelen Boynukalın, geçtiğimiz yıl görevinden affını istediğini açıklayıp Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndüğünü duyurmuştu.

Boynukalın'ın ardından camideki diğer imamlar Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu, bu görevi devam ettirdi. Camiide ayrıca 5 tane de müezzin görev yaparken, Diyanet İşleri Başkanlığı yeni imam atamasını duyurdu. Buna göre Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde imam-hatip olarak görev yapacak.

CUMA-CUMARTESİ GÜNLERİ CAMİDE OLACAK

Prof. Dr. Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi. Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Ayasofya-i Kebir Camii'nde görevlendirildi
Mehmet Emin Ay

GÖREV SÜRESİ 1 YIL

Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.

MEHMET EMİN AY KİMDİR?

Ay, 1 Nisan 1963 tarihinde Van'da doğdu. Van İmam-Hatip Lisesi'ni 1980 yılında, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1984 yılı Haziran döneminde birincilikle bitirdi. Mezuniyet sonrası açılan sınavlarda başarılı olarak, aynı fakülteye 8 Ekim 1984'te Din Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1986 yılında Yüksek Lisansını, 1992 yılında ise Doktorasını tamamladı. 1993 yılında askerlik görevini yerine getirdi. 1995 yılında Doçent, 2001 yılında ise Profesör oldu. 15 Aralık 2011 ve 16 Şubat 2013 tarihinde iki kez Bursa Müftüsü olarak atandı. Branşıyla ilgili yayınlanmış 11 kitabı vardır. 1986 yılından itibaren TRT ve diğer özel televizyon ve radyo kanallarında hazırladığı programları yayınlandı. 1998 yılında ise yerel bir televizyon kanalında bir ay boyunca yayınlanan "Ramazan Özel Programı"nın yapımcılık görevini bir meslektaşıyla birlikte yerine getirdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Mehmet Emin Ay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayasofya Camii'nin yeni baş imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kader mahkumlarına umut veren paylaşım: Af konusunda iktidar ile konuşmaya hazırız
15:43 Manavgat'ta babasını çekiçle katleden Rusyalı gencin, annesine saldırdığı anlar ortaya çıktı
15:35 Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak
15:30 Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi
15:23 Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler
15:15 İBB'den yeni karar! Artık resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkından sadece belli kartlar faydalanacak
15:06 Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın: Referandumlar sonrası bazı bölgelerde çatışmalar durabilir, nükleer savaş ise tüm Dünya'da felakete yol açar
14:55 Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir kadro dışı kaldı! Adana Demirspor maçında forma giymeyecekler
14:40 Erkek arkadaşı tarafından dövülerek hastanelik edilen Rahime, 4 gündür yoğun bakımda mücadele veriyor
14:41 Şarkıcı Britney Spears'ın, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştı! O anlar gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 16:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: Ayasofya Camii'nin yeni baş imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement