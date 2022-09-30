Ayasofya Camii'nin yeni baş imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay oldu

86 yıl süren hasret sonrası Ayasofya'nın camii olmasının ardından ibadethanenin baş imamı olarak Prof. Dr. Mehmet Boynukalın atanmıştı. Sık sık yaptığı paylaşımlar ve söylemleriyle gündeme gelen Boynukalın, geçtiğimiz yıl görevinden affını istediğini açıklayıp Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndüğünü duyurmuştu.

Boynukalın'ın ardından camideki diğer imamlar Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu, bu görevi devam ettirdi. Camiide ayrıca 5 tane de müezzin görev yaparken, Diyanet İşleri Başkanlığı yeni imam atamasını duyurdu. Buna göre Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde imam-hatip olarak görev yapacak.

CUMA-CUMARTESİ GÜNLERİ CAMİDE OLACAK

Prof. Dr. Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi. Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.

Mehmet Emin Ay

GÖREV SÜRESİ 1 YIL

Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.

MEHMET EMİN AY KİMDİR?

Ay, 1 Nisan 1963 tarihinde Van'da doğdu. Van İmam-Hatip Lisesi'ni 1980 yılında, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1984 yılı Haziran döneminde birincilikle bitirdi. Mezuniyet sonrası açılan sınavlarda başarılı olarak, aynı fakülteye 8 Ekim 1984'te Din Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1986 yılında Yüksek Lisansını, 1992 yılında ise Doktorasını tamamladı. 1993 yılında askerlik görevini yerine getirdi. 1995 yılında Doçent, 2001 yılında ise Profesör oldu. 15 Aralık 2011 ve 16 Şubat 2013 tarihinde iki kez Bursa Müftüsü olarak atandı. Branşıyla ilgili yayınlanmış 11 kitabı vardır. 1986 yılından itibaren TRT ve diğer özel televizyon ve radyo kanallarında hazırladığı programları yayınlandı. 1998 yılında ise yerel bir televizyon kanalında bir ay boyunca yayınlanan "Ramazan Özel Programı"nın yapımcılık görevini bir meslektaşıyla birlikte yerine getirdi.