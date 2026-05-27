Ayasofya\'da Bayram Namazı Yoğunluğu

Kurban Bayramı namazı İstanbul'da sabah 06.12'de eda edildi. Çok sayıda vatandaş, bayram namazını kılmak için erken saatlerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Caminin içi kısa sürede dolarken, yer bulamayan vatandaşlar seccadelerini bahçeye sererek namazlarını dışarda kıldı. Yoğunluk nedeniyle cemaat cami avlusu ve çevresine taştı. - İSTANBUL