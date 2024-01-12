Ayasofya\'da ibadet ve ziyaretçiler ayrı girişlerden geçecek

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ibadete gelenler ile tarihi camiyi kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma çalışmaları sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları çerçevesinde ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi 15 Ocak'ta hizmete girecek. Gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi. Caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda ise temizlik ve koruma çalışmaları Bilim Kurulu'nun onay ve danışmanlığıyla restoratör ve konservatörler tarafından yapıldı.

Bakan Ersoy'un daha önce Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulaması ile artık tarihi camide uzun kuyruklar oluşmayacak. Tarihi caminin güney cephesindeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü şekilde sağlanacağı camide ziyaretçiler galeri katına ulaştırılarak, kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak. Galeri bölümüne gelen turistler burada cami harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans Dönemi mozaiklerini inceleyebilecek.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Ocak'ta başlayacak olan yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek. - ANKARA