Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu

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Muğla Türdü Yüzüncü Yıl İlkokulu öğrencisi Aybige Feride Üstündağ, Sivas'ta düzenlenen Masa Tenisi Altı-Minikler En İyiler Seçme Türkiye Şampiyonası'nda minik kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Henüz 10 yaşında olan Aybige, başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Şampiyonluk sonrası duygularını paylaşan Aybige Feride Üstündağ, küçük yaşlardan itibaren masa tenisiyle ilgilendiğini belirtti. Ailesinin masa tenisi antrenörü olduğunu ifade eden Aybige, "Annem ve babam masa tenisi antrenörü. İstanbul'da, ben küçükken sürekli çalışmalar yaparlardı, ben de katılmak istedim. Bir kere başlayınca devamı geldi. Sürekli istediğim için çalışmaya devam ettim ve bu noktaya ulaştım" dedi. Okulundaki ve kulübündeki arkadaşlarıyla birlikte masa tenisi oynadığını belirten Aybige, "Masa tenisine başlamak isteyen arkadaşlarım, ailelerinin desteğiyle bu spora başlayabilirler ve devam edebilirler" diye ekledi.

Aybige, kısa süre önce İzmir'de düzenlenen U11 Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olduğunu belirtti. Ayrıca Letonya'da U13 kampına katılma hakkı kazanan başarılı sporcu, Fransa'da düzenlenen Minikler U11 Avrupa Şampiyonası'nda dördüncülük elde etti. Haftaya Kosova'da U11 ve U13 kategorilerinde yarışacağını söyleyen Aybige, "Sivas'ta Minik Bayanlar Milli Takım seçmelerinde birinci oldum. Şu ana kadar iki kez Türkiye Şampiyonu oldum" ifadelerini kullandı.

Aybige Feride Üstündağ'ın babası Mehmet Bahadır Üstündağ, ailecek masa tenisinin hayatlarının bir parçası olduğunu belirterek, "Bizim ailece masa tenisine olan ilgimiz bir hobi olmanın ötesine geçti. Kızımızla birlikte ailemizin tüm fertleri şu anda milli takımda yer alıyor ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi. Ayrıca Mehmet Bahadır Üstündağ, aynı zamanda Türdü Yüzüncü Yıl Ortaokulu'nda antrenörlük yaptığını belirterek, "Amacımız, okulumuzda ve Muğla genelinde masa tenisinin gelişimini desteklemek ve milli takımlarımıza sporcu kazandırarak ülke sporuna hizmet etmektir" dedi. - MUĞLA