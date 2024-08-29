Ayçiçeği Üreticileri Kuraklık Yardımı İstiyor

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(EDİRNE)- CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, ayçiçeği üreticilerinin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekerek, "Biz bu sene kilo başına değil, dönüm başına kuraklık yardımı istiyoruz. Sadece verdik, gösteriyoruz, biz sizin yanındayız tarzında değil, gerçekten önemli bir destek verilmesi lazım. Korkuyorum ki, ülkede artık ayçiçeği, buğday ekilmeyecek" dedi.

Yazgan, bugün yaptığı açıklamada, Trakya Birlik'in 44 yağ oranlı ayçiçek ton fiyatını 20 bin lira açıkladığını, çiftçilerin 44 yağ oranının altında üretim yaptığını ifade etti. Yazgan, devletin kuraklık desteği vermesi gerektiğini belirterek Trakya topraklarının sermayeye satıldığını iddia etti.

"Fiyatı 20 bin lira gibi düşünmemek lazım"

Yazgan, şunları kaydetti:

"Bu 44 yağ oranı zaten bu kuraklıkta imkansız. O yüzden bu fiyatı 20 bin lira gibi düşünmemek lazım. Aşağı yukarı 18 bin lira olduğunu düşünüyoruz. Koca bin metrekare alanda 60-70 kilogram verimle yaptığımız hesaplamada, insanların bin - bin 200 lira bir dönümde elde edecekleri getiri. Bunun nerede sürmesi, mazotu. Mazot geçen sene 25 liradan 45 liraya çıkmış. Bunun ilacı, gübresi, gelecek sene ekeceği ürünün tohumu, koca bir tarlada bin 500 lira ücret kazanan çiftçi bunu ne şekilde becerebilir. Ancak borçlanarak ancak ele güne muhtaç olarak becerebilir. Gerçekten bilinçli bir şekilde Trakyamızda, tarlaların başkalarına geçmesi, sermayelerin eline geçmesi için bu şekilde davranıldığını düşünmeye başladık. Çiftçimiz, 'Biz artık burada tutunamayacağız. Biz bu işi yapamayacağız. Devlet, kurumlar arkamızda değil, çocuklarımız da gelmiyor buralara biz yavaş yavaş tasımızı, tarağımızı toplayıp şirketlere tarlalarımızı satmak zorunda kalacağız' noktasına gelmişler. Biz bu sene kilo başına değil, dönüm başına kuraklık yardımı istiyoruz. Sadece verdik, gösteriyoruz, biz sizin yanındayız tarzında değil, gerçekten önemli bir destek verilmesi lazım. Korkuyorum ki, ülkede artık ayçiçeği, buğday ekilmeyecek."