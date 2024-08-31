Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı

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(AYDIN) - Aydın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, ünlü grup Mor ve Ötesi'nin sahne aldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne, 40 bini aşkın Aydınlı katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde vatandaşlar bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Milletimizin azim ve kararlılığının zaferle taçlandığı büyük mücadelenin 102. yıl dönümünü yaşıyoruz. Bizler de Ulu Önderimizin izinde ilerlemeye devam edeceğiz. Önümüze çıkan her engeli aşarak, yolumuzu bir meşale gibi aydınlatan Ata'mızın mirasını geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.