Aydın\'a 2025\'te 37 Bin Göç

Doğal güzellikleri ve ören yerleri ile birçok vatandaşın rotasına giren Aydın'a 2025 yılında başka illerden toplam 37 bin 711 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı İç Göç İstatistikleri'ni paylaştı. Paylaşılan verilere göre Aydın'a diğer illerden 37 bin 711 kişi göç etti. En fazla aldığı göç 9 bin 290 kişi ile daha iyi konut ve yaşam şartları için göç olarak gerçekleşirken, en az aldığı göç ise 281 kişi ile emeklilikten dolayı göç olarak gerçekleşti. 2024 yılında toplam 40 bin 849 kişinin göç ettiği Aydın'a 2025 yılında 37 bin 711 kişi göç ederken, 1 yıldaki göç almada yaklaşık yüzde 8'lik düşüş meydana geldi.

Öte yandan Aydın, 2025 yılında çeşitli sebeplerle toplam 32 bin 935 göç verdi. En fazla verilen göç 7 bin 94 kişi ile daha iyi konut ve yaşam şartları nedeniyle olurken, en az verilen göç ise 158 kişi ile emeklilik nedeniyle oldu. 2024 yılında toplam 35 bin 832 kişilik göç veren Aydın'da 2025 yılında 32 bin 935 kişi Aydın'dan göç ederken, 1 yıldaki göç vermede yaklaşık yüzde 8'lik azalma yaşandı.

Aydın'ın 2025 yılındaki net göçü 4 bin 776 kişi olurken, net göç hızı ise binde 4,1 olarak gerçekleşti. - AYDIN