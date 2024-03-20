Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Dağeymiri Mahallesi\'nde İhtiyaç Sahipleriyle Buluştu

Yerel

İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam eden Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu'nun son durağı kırsal Dağeymiri Mahallesi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken Geçtiğimiz Kasım ayında Aydın'a atanan Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ise vatandaşların taleplerini dinlemek için gerçekleştirdiği saha çalışmalarında hız kesmiyor. İl genelinde ev ziyaretlerine devam eden Kömürcüoğlu'nun en son durağı ise Efeler ilçesine bağlı kırsal Dağeymiri Mahallesi oldu. Vatandaşlar ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Müdür Kömürcüoğlu, samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde çocuklara da çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İl Müdürümüz Abdullah Kömürcüoğlu ve Aile Sosyal Destek Programı personellerimiz ile birlikte Efeler merkez ve Dağeymiri mahallelerimizde devletin şefkat eline ihtiyaç duyan hanelerimizi ziyaret ederek bakanlığımızın hizmet modellerinden faydalanması hususunda görüşmeler gerçekleştirdi. Yol uzun gidilmedik tek bir hane girilmedik en son sokak kalmayana denk var gücümüz ile ziyaretlerimize devam ediyoruz. Biz söz verdik, bu şehirde kimseyi kendini yalnız hissettirmeyeceğimize var gücümüz ile son haneye ulaşıncaya dek" ifadeleri yer aldı. - AYDIN