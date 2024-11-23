Aydın Belediyesi Ata Tohumlarından Kışlık Fideleri Dağıttı - Son Dakika
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Aydın Belediyesi Ata Tohumlarından Kışlık Fideleri Dağıttı

Aydın Belediyesi Ata Tohumlarından Kışlık Fideleri Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata tohumlarından üretilen kışlık fideleri Köşklü vatandaşlara dağıttı. Dağıtım etkinliğine katılan Başkan Çerçioğlu, Ata tohumlarının devamlılığını sağlamak için önemli bir adım attıklarını belirtti.

23.11.2024 21:32  Güncelleme: 21:33
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ata tohumlarından üretilen kışlık fideleri Köşklü vatandaşlara dağıttı.

Gelecek nesillere Ata tohumlarının aktarılması ve vatandaşlara ulaştırılması konularındaki çalışmalarıyla öncü rol oynayan Aydın Büyükşehir Belediyesi kent genelinde fide dağıtımlarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen kışlık fideler Köşklü vatandaşlara Köşk Kent Meydanına kurulan stantlarda dağıtıldı. Kışlık fide dağıtımına Büyükşehir Daire Başkanı Savaş Güleser ve CHP Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk'te katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesince Ata Tohumlarından üretilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri Köşklü vatandaşlara dağıtılırken, gidelerden alan yüzlerce vatandaş, Ata Tohumlarına sahip çıkarak üretiminin devamlılığını sağladığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Belediyesi Ata Tohumlarından Kışlık Fideleri Dağıttı - Son Dakika

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