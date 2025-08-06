Aydın Belediyesi Sıcak Havaları Serinletiyor: Ücretsiz Limonata Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydın Belediyesi Sıcak Havaları Serinletiyor: Ücretsiz Limonata Dağıtımı Devam Ediyor

Aydın Belediyesi Sıcak Havaları Serinletiyor: Ücretsiz Limonata Dağıtımı Devam Ediyor
06.08.2025 10:36  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkili olduğu günlerde vatandaşlara limonata ikramı yaparak serinletici bir hizmet sunuyor. Vatandaşlar bu uygulamadan memnun kalırken, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da ikramlara devam edeceklerini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sıcak havaların etkili olduğu bu günlerde kent genelinde vatandaşların serinlemesi için limonata dağıtımı gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler kentin farklı noktalarında vatandaşların içini ferahlatmak için limonata ikramı gerçekleştirirken, sıcak yaz günlerinde yapılan ikram vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

"Özlem Çerçioğlu belediyeciliğinde, Aydın'a her gelişimde daha farklılıklar gördüm"

Aydın'a ziyaret amaçlı geldiği ifade eden Resul Taşçıkara, "7-8 yıl öncede Aydın'da yaşadım. Özlem Çerçioğlu belediyeciliğinde, Aydın'a her gelişimde daha farklılıklar gördüm. Şehrin temizliği olsun tatil beldelerine yaptığı yatırımlar olsun kendisine şükranlarımı sunuyorum. Fatih Pazarı'nı dolaşırken ise limonata ikramını gördüm. Bu sıcak havada nefis bir limonata ve ilaç gibi geldi. Emeği geçen tüm çalışanlara sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz"

Her Cuma günü Fatih Pazarı'nı ziyaret ettiğini kaydeden emekli Sedat Karcıoğlu, "Sağolsun Özlem Başkanımız bizlere limonata ikramı yapıyor. Bu sıcak havalarda bu ikramlarla beraber içimizde serinliyor. Ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Özlem Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Özlem Başkan çok güzel bir hayır yapıyor"

Limonata uygulaması gayet güzel olduğunu ifade eden Ev hanımı Ayşe Taşkın, "Limonata sayesinde serinledik. İnsanlar burada sıcaktan bunalıyor. Limonata insanlara serinlik açısından çok iyi geliyor. Bunu dışardan almaya kalksan 50 liradan aşağı değildir. Özlem Başkan çok güzel bir hayır yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"10 numara hizmet"

Limonatanın sıcak havalarda çok serinletici bir içecek olduğunu ifade eden emekli Mustafa Uçar, "Özlem Başkana çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. On numara bir hizmet" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara mevsim ayırt etmeksizin ikramlar gerçekleştirdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sıcak havalarda vatandaşlarımıza, serinleten bir mola imkanı sunmak istedik. Afiyet olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Belediyesi Sıcak Havaları Serinletiyor: Ücretsiz Limonata Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
Sinem’in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı Sinem'in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı
Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Görülmemiş olay İŞKUR’a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı Görülmemiş olay! İŞKUR'a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Türkiye’de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş

10:00
18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:47
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:40
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’dan Galatasaray’a: Bunları...
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
14:24
DEM Parti’nin komisyon üyesi Saruhan Oluç’tan ilk yorum
DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum
14:24
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
14:16
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
14:11
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
13:58
Kocası tarafından katledilen Sinem’den geriye bu görüntüler kaldı
Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı
13:57
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu meğer mağdurmuş
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu; meğer mağdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 10:39:27. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın Belediyesi Sıcak Havaları Serinletiyor: Ücretsiz Limonata Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.