Aydın Belediyesi Sıcak Havaları Serinletiyor: Ücretsiz Limonata Dağıtımı Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sıcak havaların etkili olduğu bu günlerde kent genelinde vatandaşların serinlemesi için limonata dağıtımı gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler kentin farklı noktalarında vatandaşların içini ferahlatmak için limonata ikramı gerçekleştirirken, sıcak yaz günlerinde yapılan ikram vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

"Özlem Çerçioğlu belediyeciliğinde, Aydın'a her gelişimde daha farklılıklar gördüm"

Aydın'a ziyaret amaçlı geldiği ifade eden Resul Taşçıkara, "7-8 yıl öncede Aydın'da yaşadım. Özlem Çerçioğlu belediyeciliğinde, Aydın'a her gelişimde daha farklılıklar gördüm. Şehrin temizliği olsun tatil beldelerine yaptığı yatırımlar olsun kendisine şükranlarımı sunuyorum. Fatih Pazarı'nı dolaşırken ise limonata ikramını gördüm. Bu sıcak havada nefis bir limonata ve ilaç gibi geldi. Emeği geçen tüm çalışanlara sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz"

Her Cuma günü Fatih Pazarı'nı ziyaret ettiğini kaydeden emekli Sedat Karcıoğlu, "Sağolsun Özlem Başkanımız bizlere limonata ikramı yapıyor. Bu sıcak havalarda bu ikramlarla beraber içimizde serinliyor. Ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Özlem Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Özlem Başkan çok güzel bir hayır yapıyor"

Limonata uygulaması gayet güzel olduğunu ifade eden Ev hanımı Ayşe Taşkın, "Limonata sayesinde serinledik. İnsanlar burada sıcaktan bunalıyor. Limonata insanlara serinlik açısından çok iyi geliyor. Bunu dışardan almaya kalksan 50 liradan aşağı değildir. Özlem Başkan çok güzel bir hayır yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"10 numara hizmet"

Limonatanın sıcak havalarda çok serinletici bir içecek olduğunu ifade eden emekli Mustafa Uçar, "Özlem Başkana çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. On numara bir hizmet" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara mevsim ayırt etmeksizin ikramlar gerçekleştirdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sıcak havalarda vatandaşlarımıza, serinleten bir mola imkanı sunmak istedik. Afiyet olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN