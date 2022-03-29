Aydın: "Birlik ve beraberlik günlerindeyiz" - Son Dakika
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Aydın: "Birlik ve beraberlik günlerindeyiz"

29.03.2022 11:24
Aydın: "Birlik ve beraberlik günlerindeyiz"

Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Ramazan ayının milli birlik ve beraberliğin zirve yaptığı günler olduğunu belirterek "Allah'a olan kulluk şuurunun derinden hissedildiği, milli birlik ve beraberliğimizin zirveye çıktığı Ramazan ayı, İslam Alemine, Türk Dünyasına ve Horasanlı...

Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Ramazan ayının milli birlik ve beraberliğin zirve yaptığı günler olduğunu belirterek "Allah'a olan kulluk şuurunun derinden hissedildiği, milli birlik ve beraberliğimizin zirveye çıktığı Ramazan ayı, İslam Alemine, Türk Dünyasına ve Horasanlı hemşehrilerimize kutlu olsun" dedi.

Rahmet ve bağışlanma ayındayız

"11 ayın sultanı Ramazan ayını bir kere daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz" diyen Başkan Aydın mesajında şunları kaydetti;

"Ramazan, İslam'ın rahmetle yoğrulmuş adaletini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş ahlakını bütün insanlığa gösteren bir aydır. Ramazan ayı Müslümanların Allah'ı idrak ettikleri, kendilerine rızık olarak verilen şeyleri paylaştıkları bir aydır. Bu mübarek ay, oruç ibadetinin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışma duygusunu da ön plana çıkarmaktadır.

Ramazan'da oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak birlik ve beraberliğe çevrilmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Ferdin ve toplumun hayatını intizama sokan, ciddiyet ve disiplin altına alan, koruyucu ve kollayıcı bir fonksiyon icra eden, düşünme ve nefis muhasebesi fırsatı veren bir irade eğitimi olan oruç ibadetini yerine ge tireceğimiz Ramazan ayının başta Horasan İlçemizin olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam alemine hayır, huzur ve barışa vesile olmasını temenni ederim." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın: 'Birlik ve beraberlik günlerindeyiz' - Son Dakika


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