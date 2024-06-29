Aydın Bozdoğan'da 196 Konut Projesi İçin Konut Belirleme Kurası 3 Temmuz'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Aydın Bozdoğan'da 196 Konut Projesi İçin Konut Belirleme Kurası 3 Temmuz'da Gerçekleştirilecek

Aydın Bozdoğan\'da 196 Konut Projesi İçin Konut Belirleme Kurası 3 Temmuz\'da Gerçekleştirilecek

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılacak olan 196 toplu konut projesinde konut belirleme kurası 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, TOKİ tarafından üretilen 136 adet 2+1 ve 60 adet 3+1 konut için kura, TOKİ Bilkent Plaza A3 Blok 6. Kat 61 no'da gerçekleştirilecek ve canlı olarak sosyal medya hesabından takip edilebileceği belirtildi. Konut belirleme kurası sonrası hak sahipleriyle sözleşme imzalama dönemi ise 16-26 Temmuz tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Bozdoğan Aydın şubesinde gerçekleştirilecektir.

29.06.2024 13:54
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılacak olan 196 toplu konut projesinde konut belirleme kurası 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bozdoğan Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla toplu konut projesinde konut belirleme kurasının 3 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Kaymakalımktan yapılan açıklamada "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Bozdoğan Kaymakamlığı'na hitaplı duyuru metninin ilan edilmesi talep edilmiştir. TOKİ tarafından Aydın Bozdoğan 196 Konut Projesi kapsamında üretilen 136 adet 2+1, 60 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 196 adet konut için 'Konut Belirleme Kurası' 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'de TOKİ Bilkent Plaza A3 Blok 6. Kat 61 no'da gerçekleştirilecek olup, kura sosyal medya hesabından canlı takip edilebilecektir. Proje kapsamında yer alan konutlara ilişkin başvuru listesi TOKİ web sayfasında yer almaktadır. Bu çerçevede, konut belirleme kurası sonrası hak sahipleri ile sözleşme imzalama dönemi 16-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında projenin temerküz şubesi T.C. Ziraat Bankası Bozdoğan Aydın şubesinde gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Bozdoğan'da 196 Konut Projesi İçin Konut Belirleme Kurası 3 Temmuz'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Bozdoğan'da 196 Konut Projesi İçin Konut Belirleme Kurası 3 Temmuz'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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