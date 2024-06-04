Aydın Buharkent'te Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Aydın Buharkent'te Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen yıl sonu sergisi, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca emek vererek ortaya çıkardıkları eserlerin beğeniye sunulduğu bir etkinlik olarak gerçekleştirildi. Sergide kıyafet tasarımlarından robotik kodlama projelerine kadar geniş bir yelpazede eserler sergilendi. Serginin amacı, kursiyerlerin edindikleri bilgi ve becerileri sergilemek ve toplumla paylaşmaktı.

04.06.2024 13:46
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergide, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca emek vererek ortaya çıkardıkları eserler beğeniye sunuldu.

Açılış öncesinde gerçekleştirilen dans ve folklor gösterileri, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Renkli gösterilerin ardından, kursiyerlerin emeklerinin karşılığı olarak sertifikaları takdim edildi. Protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sergi, resmi olarak ziyaretçilere açıldı. Sergide; kıyafet tasarımlarından robotik kodlama projelerine, resimlerden çeşitli el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede eserler sergilendi. Halk Eğitimi Merkezi kurslarının çeşitli dallarında ortaya çıkan bu eserler, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Buharkent Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, serginin amacının, kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergilemek ve toplumla paylaşmak olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Buharkent'te Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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