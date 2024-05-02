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Aydın Büyükşehir, 24 saat temizlik mesaisinde

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri, Aydın kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, gece gündüz demeden Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanlarında ki tüm noktalarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ı pırıl pırıl tutmak için 24 saat çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarının sürdürmelerinin yanı sıra caddeleri, bulvarları ve kent mobilyalarını da tertemiz tutuyor. Vatandaşların her gün pırıl pırıl bir Aydın'a uyanmaları için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Çerçioğlu, "Kentimizde sorumluluk alanlarımızda bulunan tüm noktalarda gece-gündüz demeden temizlik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.