Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Kuşadası'nda Yurttaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Kuşadası'nda Yurttaşlarla Bayramlaştı

09.07.2022 17:27
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Kuşadası'nda Yurttaşlarla Bayramlaştı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kuşadası Ada Camping'te yurttaşlarla bayramlaşarak incelemelerde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kuşadası Ada Camping'te yurttaşlarla bayramlaşarak incelemelerde bulundu.

Ada Camping alanında ve sahil boyunca yapılan çalışmaları kontrol eden Başkan Çerçioğlu, yaptığı incelemelerin ardından yurttaşlarla bayramlaştı.

Başkan Çerçioğlu; Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin, meclis üyeleri ve CHP gençlik kolları yönetim kurulu üyeleriyle de Ada Camping'de bir araya geldi.

Bayram süresince Kuşadası'nda incelemelere ve çalışmalara devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Kuşadası'nda Yurttaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika

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