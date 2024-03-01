Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Fatih Pazar Yeri\'nde Vatandaşlarla Buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesinde kurulan Fatih Pazar Yeri'nde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Vatandaşlar, büyük coşkuyla karşıladıkları Çerçioğlu'na, hayat pahalılığından ve alım güçlerinin her geçen gün düşmesinden yakındı.

Başkan Çerçioğlu, Efeler ilçesinde kurulan Fatih Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Çerçioğlu ile sohbet eden vatandaşlar, kazançlarının ancak zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabildiğinin altını çizerek, özellikle son dönemde geçim sıkıntısının iyice arttığını söyledi.

Çerçioğlu da üreticinin ve tüketicinin yaşadığı sorunları çok iyi bildiklerini vurgulayarak, Aydın'da sosyal belediyeciliği gelecek dönemde de artırarak uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.