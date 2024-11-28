Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu\'ndan Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı\'ya Övgü

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'ya övgü dolu sözler söyledi.

Kongrede ilçelere yapılan yatırımlardan bahseden Başkan Çerçioğlu, Koçarlı'da hayata geçirilen projelere değinirken ayrıca, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın seçim dönemindeki başarılarını vurguladı. Çerçioğlu, Başkan Arıcı'ya hitaben yaptığı konuşmada, Koçarlı'da yapılan 765 milyon TL'lik yatırıma dikkat çekerek, "Başkanımı tebrik ediyorum, kutluyorum. AK Parti'den aldı belediyeyi. Helal olsun başkanıma. Biz, Başkanım ile el ele kol kola, bir daha asla Koçarlı'yı AK Parti'ye vermemek üzere çalışacağız" dedi. Çerçioğlu'nun bu sözleri salonda büyük alkış toplarken, Başkan Arıcı da Çerçioğlu'na desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Başkan Arıcı ise yaptığı açıklamada "Gücün, gücümüzdür Topuklu Efem. Gösterdiğin her yol, yolumuz. Yaptığın övgüler, gururumuzdur. Birlikte daha güçlü, hizmet dolu yarınlara" diyerek teşekkür etti. - AYDIN