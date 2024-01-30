Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Söke\'de vatandaşlarla buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Söke Bağarası Salı Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlar, Büyükşehir'in Aydın genelinde yaptığı yatırımlardan çok memnun olduklarını dile getirerek Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu ise gelecek dönemde yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Pazardaki fiyatların çok yüksek olmasından yakınan vatandaşlar, Çerçioğlu'na pazar sepetlerinin boş kaldığını dile getirdi. Pazarcı esnafı ise üretim yapmakta çok zorlandıklarını söyledi. Tarım kenti Aydın'da, üretimin çok daha fazla olması gerektiğini söyleyen üreticiler, mazot, gübre, elektrik gibi yüksek girdi maliyetlerinden dert yandı. Her geçen gün enflasyon karşısında ezildiklerini dile getiren vatandaşlar, ekonominin giderek daha da kötü bir hal aldığını söyledi.

Pazar esnafından alışveriş yapan Çerçioğlu, vatandaşa hak verdiklerini belirterek, her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.