Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumları dağıttı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan ilçesinde vatandaşlar ile buluştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını da gerçekleştiren Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel de eşlik etti.

Ata Tohumlarının üretiminin devamlılığı için çok önemli olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak bu emanete sahip çıkarak Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarımını sağladıklarını belirten Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak milli ve yerli tohumlarımızı koruyoruz, korumaya da devam edeceğiz. Atalarımızdan bizlere emanet olan bu tohumları gelecek nesillere aktarmak için yıllık üretimimizi 10 milyona çıkaracak, fidelerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ata Tohumlarına sahip çıktığı için Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşlar, desteklerinin devam edeceğini söyledi. - AYDIN