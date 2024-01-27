Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Efeler\'de Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Efeler'deki Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu. Üreticileri ve vatandaşları dinleyen Çerçioğlu, pazarda yoğun ilgiyle karşılandı.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın genelinde yaptığı yatırımlardan çok memnun olduklarını ifade etti. Çerçioğlu ise önümüzdeki dönemde de yapılan yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi. Pazar esnafı, kendilerinden alışveriş yapan Çerçioğlu'na üretim yapmakta çok zorlandıklarını söyledi.

Pazar esnafı, pazar kapandıktan sonra arta kalanları toplamaya gelen vatandaşların her geçen gün arttığını belirtirken, sadece bunun bile ekonominin durumunu özetlediğini söyledi. Pazar esnafı, kazancı her geçen gün enflasyon karşısında eriyen vatandaşlara da hak verdiklerini ifade etti. - AYDIN