 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Efeler'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Efeler'de Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'deki Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlarla buluşarak, yapılan yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Efeler\'de Vatandaşlarla Buluştu
27.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:26
Abone Ol

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Efeler'deki Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu. Üreticileri ve vatandaşları dinleyen Çerçioğlu, pazarda yoğun ilgiyle karşılandı.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın genelinde yaptığı yatırımlardan çok memnun olduklarını ifade etti. Çerçioğlu ise önümüzdeki dönemde de yapılan yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi. Pazar esnafı, kendilerinden alışveriş yapan Çerçioğlu'na üretim yapmakta çok zorlandıklarını söyledi.

Pazar esnafı, pazar kapandıktan sonra arta kalanları toplamaya gelen vatandaşların her geçen gün arttığını belirtirken, sadece bunun bile ekonominin durumunu özetlediğini söyledi. Pazar esnafı, kazancı her geçen gün enflasyon karşısında eriyen vatandaşlara da hak verdiklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Efeler, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Efeler'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika


16:41
Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22
Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49
İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu

Son Dakika
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51 Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 16:52:45. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Efeler'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement