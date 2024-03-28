Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iftar programlarında vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı ve Tepecik Mahallesi'nde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla buluştu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında kurulan iftar sofraları binlerce Aydınlıyı ağırlamaya ve Ramazan'ın bereketini paylaştırmaya devam ediyor. Başkan Çerçioğlu da Atatürk Kent Meydanı ve Tepecik Mahallesi'nde düzenlenen iftarda vatandaşları yalnız bırakmadı.
Büyükşehir Belediyesi'nin iftarında Çerçioğlu'na, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin eşlik etti.
İftar sonrası Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Çerçioğlu, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi. Kuryeler ile görüşerek taleplerini dinleyen Çerçioğlu, ardından bir kafede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.
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