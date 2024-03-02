Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Karpuzlu Pazarı\'nda vatandaşlarla buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karpuzlu Belediye Başkan adayı Tuğrul Ozan ile birlikte Karpuzlu Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Bir balıkçı, kendisinden alışveriş yapan ve kendisiyle sohbet eden Çerçioğlu'na vatandaşların et alamadıkları için fiyatı ete göre daha uygun olan balığa yöneldiklerini söyledi. Bir emekli vatandaş ise "Alım gücümüz kalmadı. Kendi topraklarımızda yetiştirilip kesimi yapılan etten bir kilo bile alamıyoruz" diye konuştu.

Çerçioğlu, yatırımların gelecek dönemde de devam edeceğini, sosyal belediyeciliği ise en üst seviyede uygulamayı sürdüreceklerini söyledi. Üreticilere desteklerinin artacağını da sözlerine ekleyen Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bizler çiftçimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Buradan bir kez daha hatırlatıyorum; bizler üreticinin tarlasında kalan her ürününün ederince alıcısıyız" dedi.