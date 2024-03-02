Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Karpuzlu Pazarında Vatandaşlarla Buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karpuzlu Belediye başkan adayı Tuğrul Ozan ile birlikte Karpuzlu pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar pazardan alışveriş de yapan Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Karpuzlu'da kurulan pazarı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar özellikle Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ile Fen İşleri ekiplerinin ilçelerinde yaptığı yatırımlarla hizmetler için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Pazarda vatandaşlarla sohbet eden Çerçioğlu, yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin altını çizerken, sosyal belediyeciliği de en üst seviyede uygulamaya devam edeceklerini vurguladı. Üreticilere de desteklerinin artarak süreceğini ifade eden Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bizler çiftçimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Buradan bir kez daha hatırlatıyorum; bizler üreticinin tarlasında kalan her ürününün ederince alıcısıyız" dedi.

Bir balıkçı, kendisinden alışveriş yapan ve kendisiyle sohbet eden Çerçioğlu'na vatandaşların et alamadıkları için fiyatı ete göre daha uygun olan balığa yöneldiklerini söyledi. Esnaf, yakın zamanda balık sezonunun da sona ereceğini hatırlattı. Bir emekli vatandaş ise, "Alım gücümüz kalmadı. Kendi topraklarımızda yetiştirilip kesimi yapılan etten bir kilo bile alamıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN