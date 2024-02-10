Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk Pazarı\'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Köşk Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Çerçioğlu, Köşk'e ve ilçenin mahallelerine birçok yatırım yaptıklarını hatırlatarak, gelecek dönemde de bu yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Köşk Pazarı'nda bir ayakkabı tamircisiyle sohbet eden Çerçioğlu, esnafa işlerinin nasıl olduğunu sordu. Esnaf, vatandaşların yeni ayakkabı alamadığını belirterek, günde onlarca ayakkabı tamir ettiğini paylaştı. Tamir edilecek ayakkabılar biriktiği için birçok gün evine iş götürmek zorunda kaldığını söyleyen esnaf, vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyledi.

Ziyaretinde Çerçioğlu'na, CHP Köşk Belediye Başkan Adayı Alper Aydoğan da eşlik etti.