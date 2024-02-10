Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk Pazarı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk Pazarı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk Pazarı\'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu, Köşk'e ve ilçenin mahallelerine yapılan yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.

10.02.2024 16:57  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Köşk Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Çerçioğlu, Köşk'e ve ilçenin mahallelerine birçok yatırım yaptıklarını hatırlatarak, gelecek dönemde de bu yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Köşk Pazarı'nda bir ayakkabı tamircisiyle sohbet eden Çerçioğlu, esnafa işlerinin nasıl olduğunu sordu. Esnaf, vatandaşların yeni ayakkabı alamadığını belirterek, günde onlarca ayakkabı tamir ettiğini paylaştı. Tamir edilecek ayakkabılar biriktiği için birçok gün evine iş götürmek zorunda kaldığını söyleyen esnaf, vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyledi.

Ziyaretinde Çerçioğlu'na, CHP Köşk Belediye Başkan Adayı Alper Aydoğan da eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk Pazarı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:24:45. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk Pazarı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement