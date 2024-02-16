Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 98. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yayımladı.
Başkan Çerçioğlu açıklamasında şunlara yer verdi: Cumhuriyetimiz, adımlarının atıldığı ilk günden itibaren büyük devrimlere imza atmış ve bunları da inançla uygulamıştır. Bu devrimlerden belki en önemlisi Medeni Kanun'un kabulü olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilen bu köklü değişiklikle, sosyal alanda kadın-erkek eşitliği anlayışının temeli atılmış ve kadınlarımız o zamana kadar sahip olmadıkları haklara kavuşmuşlardır. Medeni Kanun'un kabul edildiği 17 Şubat 1926 tarihinden sonra kadınlarımız daha özgür ve eşit olmuşlardır. Bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidip kadınlarımıza pozitif ayrımcılıkla yaklaşarak, kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde özgürce ve daha fazla yer alabilmelerini sağlayacak hizmetler üreterek sahip çıkıyoruz. Bu hizmetlerimize sahip çıkmaya ve önümüzdeki dönemde de artırarak uygulamaya devam edeceğiz" - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Medeni Kanun'un 98. yıldönümünü kutladı - Son Dakika
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