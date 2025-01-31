Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'na Romanya Başkonsolosu\'ndan Ziyaret

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Romanya İzmir Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Aydın ve Romanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliklerinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Zamfiroiu, Çerçioğlu'nu Aydın'daki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Başkan Çerçioğlu ise Zamfiroiu'ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN