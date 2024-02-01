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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Nazilli'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Nazilli'de vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Nazilli\'de vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli'de vatandaşlar ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Çerçioğlu, zorlu ekonomik koşullarda vatandaşların ve esnafın yanında olduklarını vurguladı.

01.02.2024 15:51  Güncelleme: 15:54
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli'de vatandaşlarla ve pazar esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu, vatandaş ziyaretleri kapsamında son olarak Nazilli halkı ve esnafı ile buluştu. Vatandaşların ve pazar esnafının ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğini ve enflasyon karşısında düştükleri durumu çok iyi bildiklerini aktaran Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla zor durumdaki her vatandaşın yanında olduklarını kaydetti.

Çerçioğlu'na satış yapmakta çok zorlandıklarını belirten bir pazar esnafı, önceden tek bir günde sattıkları sebzeleri artık birkaç pazar dolaşarak ancak satabildiklerini söyledi. Pazar esnafı, vatandaşların alım gücündeki düşüşün en büyük göstergesinin ise pazar kapanırken arta kalanları toplamaya gelen vatandaşlar olduğunu belirtti. Esnaf, "Üretip, ürettiğini satmaya çalışan da perişan, bizim zorlukla ürettiğimizi almaya çalışan da perişan. Böyle bir dönemi hiç yaşamamıştık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Nazilli'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Nazilli'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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