Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Ramazan Bayramı'nı Kutladı

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor; sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Çerçioğlu, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı yayımladığı bir mesajla kutladı. Çerçioğlu'nun mesajı şöyle

"Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. 17 ilçemizde kurduğumuz bereketli iftar sofralarımızda on binlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Ekonomik sıkıntıların genciyle yaşlısıyla herkesi etkilediği bu günlerde, sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ramazan Bayramı'nın bereketini ve sevincini Aydınlı vatandaşlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor; sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."