Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'deki yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'deki yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke\'deki yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'deki yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Başkan Çerçioğlu, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin canla başla müdahale ettiğini ifade etti.

07.08.2024 18:06  Güncelleme: 18:08
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'deki yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bugün öğlen saatlerinde başlayan ve Söke Argavlı Mahallesi'ndeki ormanlık ve zirai alanda etkili olan yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberinde Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ile yangın bölgesine geldi. Başkan Çerçioğlu yangın bölgesinde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çerçioğlu, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin canla başla müdahale ettiğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'deki yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'deki yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika
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