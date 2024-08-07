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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'deki yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bugün öğlen saatlerinde başlayan ve Söke Argavlı Mahallesi'ndeki ormanlık ve zirai alanda etkili olan yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberinde Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ile yangın bölgesine geldi. Başkan Çerçioğlu yangın bölgesinde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çerçioğlu, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin canla başla müdahale ettiğini ifade etti. - AYDIN