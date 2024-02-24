Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Umurlu Pazarı\'nda Vatandaşlarla Buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Umurlu Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyledi. Pazar ziyaretinde Çerçioğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin de eşlik etti.

Pazar esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet eden Çerçioğlu, Umurlu'ya birçok yatırım yaptıklarını hatırlatıp önümüzdeki dönemde de bu yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na pazarlardaki fiyatların her geçen hafta daha da arttığını söyledi. Fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen vatandaşlar, geçinememekten yakındı. Özellikle emekli vatandaşlar büyük geçim sıkıntısı çektiklerini, ay sonunu getirebilmek için evlerinden dışarıya çıkmadıklarını belirtti. Vatandaşlar hayat pahalılığından yakınırken yaptığı tüm hizmetler için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN