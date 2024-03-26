Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Vatandaşlarla İftarda Buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Çakırbeyli Mahallesi'nde vatandaşlarla iftarda buluştu. Vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye başkan adayı Özgür Arıcı ile birlikte kendileriyle bir araya gelen Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Ramazan ayı boyunca Aydın genelinde her gün binlerce vatandaşla iftar sofralarında buluşmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu akşam da Buharkent Kamil Paşa Mahallesi'nde, Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda, Çine Çaltı Mahallesi'nde, Karacasu Esençay Mahallesi'nde, Köşk Başçayır Mahallesi'nde, Nazilli Bozyurt Mahallesi'nde, Söke Sarıkemer Mahallesi'nde ve Sultanhisar Yağdere Mahallesi'nde 15 bin vatandaşı bir araya getirdi.

Çerçioğlu, Ramazan ayının barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - AYDIN