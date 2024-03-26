Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Vatandaşlarla İftarda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Mahallesi'nde vatandaşlarla iftarda buluştu. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Aydın genelinde binlerce vatandaşla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor.

26.03.2024 09:55  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Çakırbeyli Mahallesi'nde vatandaşlarla iftarda buluştu. Vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye başkan adayı Özgür Arıcı ile birlikte kendileriyle bir araya gelen Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Ramazan ayı boyunca Aydın genelinde her gün binlerce vatandaşla iftar sofralarında buluşmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu akşam da Buharkent Kamil Paşa Mahallesi'nde, Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda, Çine Çaltı Mahallesi'nde, Karacasu Esençay Mahallesi'nde, Köşk Başçayır Mahallesi'nde, Nazilli Bozyurt Mahallesi'nde, Söke Sarıkemer Mahallesi'nde ve Sultanhisar Yağdere Mahallesi'nde 15 bin vatandaşı bir araya getirdi.

Çerçioğlu, Ramazan ayının barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Vatandaşlarla İftarda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Baltimore’daki bir köprü, konteyner gemisinin çarpması sonucu çöktü Baltimore'daki bir köprü, konteyner gemisinin çarpması sonucu çöktü
09:40 İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı DEAŞ’tan Putin’e “Yeni bir katliama hazır ol“ mesajı İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
09:02 Yargıtay’da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek Başkanlık için 3 isim yarışıyor Yargıtay'da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor
08:27 Tunceli’de Serdar Alp’in liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi Tunceli'de Serdar Alp'in liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi
07:59 Karabük’te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti Karabük'te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
09:49 Abdülkadir bitigen, Galatasaray’a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti Abdülkadir bitigen, Galatasaray'a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti
08:05 Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı
07:39 Zafer Partisi adayı CHP lehine seçimden çekildi Zafer Partisi adayı CHP lehine seçimden çekildi
07:26 İmamoğlu’ndan “Mal beyanında olmayan 3 villa“ iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine İmamoğlu'ndan "Mal beyanında olmayan 3 villa" iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine
05:11 Konya’da 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Konya'da 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
03:47 Özel’den Demirtaş iddiasına yanıt: İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yapmasını beklemiyorum Özel'den Demirtaş iddiasına yanıt: İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yapmasını beklemiyorum
02:04 Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağındaki korkunç kazada 1 işçi hayatını kaybetti Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki korkunç kazada 1 işçi hayatını kaybetti
01:06 AVM’de beyzbol sopalı cinayet AVM'de beyzbol sopalı cinayet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 10:23:31. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Vatandaşlarla İftarda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement