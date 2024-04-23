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Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan'ı şenliklerle kutladı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile birlikte Tekstil Park'ta çocuklarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi tarafından Aydın Tekstil Park'ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliğine binlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Kutlama etkinliklerinde çocuklar için birçok oyun ve eğlence alanı oluşturulurken Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim ve kültür merkezlerine devam eden çocuklar da bale ve jimnastik yeteneklerini sergileyerek büyük alkış aldı.

Başkanlar Çerçioğlu ve Yetişkin, çocukların isteklerini de kırmayarak onlarla birlikte minyatür trene bindi. Çerçioğlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu özel günü çocuklara armağan eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Evi'nde yer alan biyoloji, matematik ve fizik deneylerinin yer aldığı TIR da çocukların büyük ilgisini çekti.