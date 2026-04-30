Aydın Büyükşehir Belediyesi binlerce fideyi Nazilli'de vatandaşlara dağıttı - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi binlerce fideyi Nazilli'de vatandaşlara dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi binlerce fideyi Nazilli\'de vatandaşlara dağıttı
30.04.2026 16:56  Güncelleme: 16:57
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait seralarda tamamen Ata Tohumlarından üretilen fideler, Aydın'ın dört bir yanında vatandaşlarla buluşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen fideler, Nazilli'de vatandaşlara dağıtıldı. Ata Tohumlarından üretilen domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye fidelerini alan vatandaşlar kendi bahçelerinde sağlıklı, doğal ve güvenilir ürün yetiştirme fırsatı bulduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması için çalışmalarının devam edeceğini belirtti ve "Ata Tohumlarından ürettiğimiz fidelerimizi vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın kendi bahçelerinde doğal ve sağlıklı ürünler yetiştirebilmeleri, Ata Tohumlarımızın gelecek nesillerimize güvenle taşınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi binlerce fideyi Nazilli'de vatandaşlara dağıttı - Son Dakika

SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi binlerce fideyi Nazilli'de vatandaşlara dağıttı - Son Dakika
