Aydın Büyükşehir Belediyesi Bozdoğan\'daki yangın bölgesinde mücadele ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Bozdoğan'daki yangın bölgesinde ilk andan itibaren, hem alevlerle mücadele etti, hem de bölgede kumanya dağıtarak söndürme bölgedeki çalışanlara destek veriyor.

Dün saat 16.45 sıralarında Alhisar Mahallesi'nde çıkan orman yangını bir anda rüzgarı etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile tüm izinler iptal edilirken, büyükşehir ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının ilk saatlerinden itibaren söndürme çalışmalarına katılarak alevlerle mücadele etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgeye AYBA ekipleri de sevk edildi. Ekipler yangın bölgesinde geceden beri vatandaşlara ve yangınla mücadele eden çalışanlara kumanya, çorba, su, ayran dağıtımı yapıyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - AYDIN