Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim\'de Çiçek Dikim Çalışmalarını Tamamladı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Didim ilçesi genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarını hızla tamamladı. Çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin dikimlerini gerçekleştirdi. Fidanlıklarda kadın personeller tarafından üretilen çiçekler, yine kadın personeller tarafından Didim'in kavşak, bulvar ve caddelerine dikildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen çiçekler ile Didim, doğanın rengarenk tonları ile süslendi.

Cadde ve bulvarlarda trimör çalışmalarını tamamlayan ekipler, ağaçların daha sağlıklı büyümesi için budama çalışması da gerçekleştirdi. Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten Didimliler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: Çalışmalarımız kentimizin dört bir yanında devam edecek

Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından güzel Aydınımız ve hemşehrilerilerimiz için hayata geçirdiğimiz çalışmalarımız devam ediyor. Titizlikle sürdürdüğümüz çalışmalarımızı kentimize kazandırmaya, tüm ilçelerimizde vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN